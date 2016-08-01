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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:14 BJT

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势放缓、金融股扬升

金融类股获提振，因央行维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

日本央行选择增加上市交易基金(ETF)的购买规模，这支撑了整体股市。

JPX-日经400指数 微升0.04%至11,885.15点，东证股价指数 下滑0.1%至1,321.83点。(完)

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