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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆目前持于小时图一目均衡转换线与基准线之间

0602GMT

* 美元/日圆处于停滞状态，此前从稍早低位112.00升至102.65

* 目前位于小时图一目均衡转换线102.34和小时图基准线102.97之间

* 102.50上方卖压沉重，尤其是在103-104之间

* 行权价在101.99-102.00之间的9.1亿美元期权到期将带来支撑

* 如果没有其他因素影响，7.2亿美元行权价102.35-50的期权料促进汇率持稳(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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