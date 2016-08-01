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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:19 BJT

台湾股市：创近13个月收盘高位，美国GDP劣于预期令升息机率降低

路透台北8月1日 - 台湾股市周一收高，创近13个月收盘高位。分析师表示，美国第二季GDP劣于预期，在升息机率降低激励下，热钱涌入亚洲新兴市场，台股也在外资追捧下再创波段高位。

台湾加权股价指数 收高1.07%，至9,080.71点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为775.39亿台币，上交易日修正后为797.91亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，以国际金融趋势与筹码状况来看，台股表现相当强劲，只要外资未明显退场、股价没带量长黑，大盘都还是多头格局。

〞大盘若没带量跌破10日线9,033点，多头不会改变。〞他说。

安联投信基金经理人萧惠中称，由于现阶段台股已经来到相对高档位置，首先要留意外资动向；选股上，建议还是要把握股价基期低、长期成长，以及具稳定获利的高股息族群等几大原则，伺机择强布局。

亚洲股市周一攀抵一年高位，此前美国经济成长数据令人失望，令美联储在未来几个月升息的预期降温。本地时间14:15，MSCI亚太明晟指数 则涨1.25%。(完)

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