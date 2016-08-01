台湾股市：创近13个月收盘高位，美国GDP劣于预期令升息机率降低

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北8月1日 - 台湾股市周一收高，创近13个月收盘高位。分析师表示，美国第二季GDP劣于预期，在升息机率降低激励下，热钱涌入亚洲新兴市场，台股也在外资追捧下再创波段高位。
台湾加权股价指数 收高1.07%，至9,080.71点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为775.39亿台币，上交易日修正后为797.91亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，以国际金融趋势与筹码状况来看，台股表现相当强劲，只要外资未明显退场、股价没带量长黑，大盘都还是多头格局。
〞大盘若没带量跌破10日线9,033点，多头不会改变。〞他说。
安联投信基金经理人萧惠中称，由于现阶段台股已经来到相对高档位置，首先要留意外资动向；选股上，建议还是要把握股价基期低、长期成长，以及具稳定获利的高股息族群等几大原则，伺机择强布局。
亚洲股市周一攀抵一年高位，此前美国经济成长数据令人失望，令美联储在未来几个月升息的预期降温。本地时间14:15，MSCI亚太明晟指数 则涨1.25%。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完