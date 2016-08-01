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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 14:32 BJT

澳洲股市：升至近一年高点，市场预期澳洲央行本周降息

路透悉尼8月1日 - 澳洲股市周一上涨至近一年高点，因澳洲央行本周料降息的臆测升温，促使更多投资者自债市转进股市。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高25点或0.45%至5,587.4点。

澳洲央行周二召开货币政策会议，多数分析师预计利率将调降25个基点至1.5%的纪录新低。(完)

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