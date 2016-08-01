中国金融：将开展产融合作试点，引导金融机构落实差别化信贷--工信部

路透北京8月1日 - 中国工业和信息化部等四部委周一发布通知称，将开展产业与金融合作试点城市工作，推进银团贷款制度，引导金融机构落实差别化信贷政策，支持有竞争力、有市场、有效益的优质企业合理融资需求，并支持大企业设立产业创投基金。

工信部网站刊登的工信部、财政部、央行和银监会关于组织申报产融合作试点城市的通知称，主要目标是通过三年左右的时间，产业信息与金融机构对接机制基本建立并有序运转，金融服务产业的能力进一步提高，企业核心竞争力有效提升。

“鼓励试点城市创新金融产品和金融服务，在符合监管要求、防范金融风险和坚持商业可持续原则的前提下，有效克服制约产业与金融协调发展的障碍。”通知称。

通知要求，积极引导金融机构开发适合大众创业万众创新、推动实体经济发展的金融产品，创新服务“互联网+”、智能制造等领域发展的方式和手段；鼓励产业链核心企业加入“中征应收账款融资服务平台”，探索完善知识产权、收益权、政府采购订单、仓单等抵（质）押登记制度，积极开展相关抵（质）押融资业务。

要探索各类基金合作的新模式。鼓励地方设立面向制造业的产业投资基金、创业投资基金、产业兼并重组基金等，促进中央层面基金与地方基金协调互动，有效发挥财政资金杠杆撬动作用，引导产业资本、金融资本、社会资本支持本地区重点产业发展。

同时，创新财政金融有效互动的模式。鼓励地方政府以财政资金为引导，综合运用贷款贴息、奖励、风险补偿、担保费用补贴等方式，引导金融机构加大对重点企业和重点项目的融资支持。

采取以奖代补或租赁费用补贴等方式，引导金融租赁公司、融资租赁公司等支持重大技术装备等新产品推广应用。鼓励通过政府和社会资本合作（PPP）模式引导社会资本支持工业园区或产业示范基地建设运营。

通知并指出，申报产融合作试点的城市应同时具备以下条件，包括：产业基础较好，产业链龙头企业优势地位突出，产业链上下游企业的协作配套能力较强；金融资源丰富；政府对产融合作工作高度重视；产融合作具有一定的基础等。（完）

欲览全文，请点选工信部网站：here (发稿 陈杨；审校 李文科/张喜良)