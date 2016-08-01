中国金融：将开展产融合作试点，引导金融机构落实差别化信贷--工信部

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京8月1日 - 中国工业和信息化部等四部委周一发布通知称，将开展产业与金融合作试点城市工作，推进银团贷款制度，引导金融机构落实差别化信贷政策，支持有竞争力、有市场、有效益的优质企业合理融资需求，并支持大企业设立产业创投基金。
工信部网站刊登的工信部、财政部、央行和银监会关于组织申报产融合作试点城市的通知称，主要目标是通过三年左右的时间，产业信息与金融机构对接机制基本建立并有序运转，金融服务产业的能力进一步提高，企业核心竞争力有效提升。
“鼓励试点城市创新金融产品和金融服务，在符合监管要求、防范金融风险和坚持商业可持续原则的前提下，有效克服制约产业与金融协调发展的障碍。”通知称。
通知要求，积极引导金融机构开发适合大众创业万众创新、推动实体经济发展的金融产品，创新服务“互联网+”、智能制造等领域发展的方式和手段；鼓励产业链核心企业加入“中征应收账款融资服务平台”，探索完善知识产权、收益权、政府采购订单、仓单等抵（质）押登记制度，积极开展相关抵（质）押融资业务。
要探索各类基金合作的新模式。鼓励地方设立面向制造业的产业投资基金、创业投资基金、产业兼并重组基金等，促进中央层面基金与地方基金协调互动，有效发挥财政资金杠杆撬动作用，引导产业资本、金融资本、社会资本支持本地区重点产业发展。
同时，创新财政金融有效互动的模式。鼓励地方政府以财政资金为引导，综合运用贷款贴息、奖励、风险补偿、担保费用补贴等方式，引导金融机构加大对重点企业和重点项目的融资支持。
采取以奖代补或租赁费用补贴等方式，引导金融租赁公司、融资租赁公司等支持重大技术装备等新产品推广应用。鼓励通过政府和社会资本合作（PPP）模式引导社会资本支持工业园区或产业示范基地建设运营。
通知并指出，申报产融合作试点的城市应同时具备以下条件，包括：产业基础较好，产业链龙头企业优势地位突出，产业链上下游企业的协作配套能力较强；金融资源丰富；政府对产融合作工作高度重视；产融合作具有一定的基础等。（完）
欲览全文，请点选工信部网站：here (发稿 陈杨；审校 李文科/张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完