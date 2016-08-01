中国房地产：7月百城住宅均价同比环比涨幅均扩大，连续一年双涨--中指院

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京8月1日 - 中国指数研究院周一提供的报告显示，7月百城价格指数同比、环比连续12个月双涨，同比涨幅扩大1.21个百分点至12.39%，环比涨幅扩大0.31个百分点，为1.63%。
从涨跌城市个数看，66个城市环比上涨，30个城市环比下跌，4个城市持平，与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨2.20%，涨幅较上月扩大0.68个百分点。
中指院称，26日中央政治局会议提出抑制资产泡沫，各地围绕房地产信贷政策等方面的调整存在可能；针对市场的分化趋势，地方调控政策将更加注重差异化，部分热点城市将进一步从严从紧管控，三四线城市则继续聚焦去库存。
土地市场来看，随着拼地王现象监管力度进一步加强，土地市场将有望降温。在多方面稳房价、控风险的政策基调下，百城整体房价将继续保持平稳上涨。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2016-07 1.63 12.39
2016-06 1.32 11.18
2016-05 1.70 10.34
2016-04 1.45 8.98
2016-03 1.90 7.41
2016-02 0.60 5.25
2016-01 0.42 4.37
2015-12 0.74 4.15
2015-11 0.46 2.93
2015-10 0.30 2.07
2015-09 0.28 1.36
2015-08 0.95 0.15
2015-07 0.54 -1.38
以下为中指院提供的报告全文：
中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年7月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12009元/平方米，环比上涨1.63%，涨幅较上月扩大0.31个百分点。
从涨跌城市个数看，66个城市环比上涨，30个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个，其中涨幅在1%以上的城市有29个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量增加8个，其中跌幅在1%以上的城市有2个，较上月减少1个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨12.39%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。
按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7121元/平方米，环比下跌0.27%，同比上涨1.83%。
另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为22945元/平方米，环比上涨2.20%，涨幅较上月扩大0.68个百分点；同比上涨17.19%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。
十大城市主城区二手住宅样本平均价格为33933元/平方米，环比上涨0.71%，涨幅较上月收窄0.27个百分点；同比上涨21.11%，涨幅较上月收窄1.59个百分点。
整体来看，7月百城住宅均价环比、同比涨幅均有所扩大，环比连续15个月上涨，同比连续12个月上涨。政策方面，在房价和地价大幅上涨后，热点城市政策不断趋紧，7月天津、武汉等城市下调公积金贷款上限，上海提出做好房地产信贷防控，厦门从居住用地供应、住房贷款政策等七个方面出台一系列措施，从多方面释放收紧信号，对市场预期产生一定影响。
供应方面，重点城市推盘量稳步增加，新推楼盘定价进一步提升，去化水平则有所降低；需求方面，7月重点城市延续6月平淡态势，成交进一步回落。
展望未来，此前中央政治局会议提出抑制资产泡沫，各地围绕房地产信贷政策等方面的调整存在可能；针对市场的分化趋势，地方调控政策将更加注重差异化，部分热点城市将进一步从严从紧管控，三四线城市则继续聚焦去库存。土地市场来看，随着拼地王现象监管力度进一步加强，土地市场将有望降温。在多方面稳房价、控风险的政策基调下，百城整体房价将继续保持平稳上涨。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完