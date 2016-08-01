中国房地产：7月百城住宅均价同比环比涨幅均扩大，连续一年双涨--中指院

路透北京8月1日 - 中国指数研究院周一提供的报告显示，7月百城价格指数同比、环比连续12个月双涨，同比涨幅扩大1.21个百分点至12.39%，环比涨幅扩大0.31个百分点，为1.63%。

从涨跌城市个数看，66个城市环比上涨，30个城市环比下跌，4个城市持平，与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨2.20%，涨幅较上月扩大0.68个百分点。

中指院称，26日中央政治局会议提出抑制资产泡沫，各地围绕房地产信贷政策等方面的调整存在可能；针对市场的分化趋势，地方调控政策将更加注重差异化，部分热点城市将进一步从严从紧管控，三四线城市则继续聚焦去库存。

土地市场来看，随着拼地王现象监管力度进一步加强，土地市场将有望降温。在多方面稳房价、控风险的政策基调下，百城整体房价将继续保持平稳上涨。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-07 1.63 12.39

2016-06 1.32 11.18

2016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.41

2016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

2015-08 0.95 0.15

2015-07 0.54 -1.38

以下为中指院提供的报告全文：

中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年7月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12009元/平方米，环比上涨1.63%，涨幅较上月扩大0.31个百分点。

从涨跌城市个数看，66个城市环比上涨，30个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个，其中涨幅在1%以上的城市有29个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量增加8个，其中跌幅在1%以上的城市有2个，较上月减少1个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨12.39%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7121元/平方米，环比下跌0.27%，同比上涨1.83%。

另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为22945元/平方米，环比上涨2.20%，涨幅较上月扩大0.68个百分点；同比上涨17.19%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。

十大城市主城区二手住宅样本平均价格为33933元/平方米，环比上涨0.71%，涨幅较上月收窄0.27个百分点；同比上涨21.11%，涨幅较上月收窄1.59个百分点。

整体来看，7月百城住宅均价环比、同比涨幅均有所扩大，环比连续15个月上涨，同比连续12个月上涨。政策方面，在房价和地价大幅上涨后，热点城市政策不断趋紧，7月天津、武汉等城市下调公积金贷款上限，上海提出做好房地产信贷防控，厦门从居住用地供应、住房贷款政策等七个方面出台一系列措施，从多方面释放收紧信号，对市场预期产生一定影响。

供应方面，重点城市推盘量稳步增加，新推楼盘定价进一步提升，去化水平则有所降低；需求方面，7月重点城市延续6月平淡态势，成交进一步回落。