台湾已公布经济指标--2016/8/2

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 6月 -2.1 -9.6% 8/8 -- 商品进口(y/y) 6月 -10.0 -3.4% 8/8 -- 外销订单(y/y) 6月 -2.4% -5.8% 8/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.42% +4.14% 8/24 -- 季调失业率 6月 3.96% 3.96% 8/22 -- 工业生产指数(y/y) 6月 +0.88% +1.90% r 8/23 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,335.52 4,334.32 8/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.90% +1.23% r 8/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.69% -0.68% 8/19 -- (Q2初值) (Q1统计值) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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