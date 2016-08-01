全球金市：金价小跌，因美元反弹及股市上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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0643GMT时，现货金 小跌0.3%至每盎司1,347.01美元。金价周五触及1,355.10美元，为7月12日以来最高。
美国期金 跌0.2%，报每盎司1,354.3美元。
“在周五非农就业报告出炉前，金市市况将更为审慎，”山东黄金集团首席分析师Jiang Shu表示。
“如果该报告疲弱，那么大家就会大大改变对美国经济前景的期待。如果相对不错，那么较差的GDP数据可能会被良好的就业数据所抵销。”
路透技术分析师王涛表示，现货金的技术面有好有坏，当金价脱离每盎司1,346-1,357美元的区间时，情况将会变得更加明朗。
现货银 一度触及三周高位20.62美元，最新上涨近1%至20.49美元。
铂金 周五时创下逾14个月高位，最新上涨0.5%至每盎司1,148.65美元；钯金 则跌0.1%至709.20美元。周五时触及逾九个半月高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 于春红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完