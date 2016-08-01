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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 15:17 BJT

全球金市：金价小跌，因美元反弹及股市上涨

0643GMT时，现货金 小跌0.3%至每盎司1,347.01美元。金价周五触及1,355.10美元，为7月12日以来最高。

美国期金 跌0.2%，报每盎司1,354.3美元。

“在周五非农就业报告出炉前，金市市况将更为审慎，”山东黄金集团首席分析师Jiang Shu表示。

“如果该报告疲弱，那么大家就会大大改变对美国经济前景的期待。如果相对不错，那么较差的GDP数据可能会被良好的就业数据所抵销。”

路透技术分析师王涛表示，现货金的技术面有好有坏，当金价脱离每盎司1,346-1,357美元的区间时，情况将会变得更加明朗。

现货银 一度触及三周高位20.62美元，最新上涨近1%至20.49美元。

铂金 周五时创下逾14个月高位，最新上涨0.5%至每盎司1,148.65美元；钯金 则跌0.1%至709.20美元。周五时触及逾九个半月高位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 于春红)

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