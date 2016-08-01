《汇市简讯》欧元/美元在日线图云区遇阻，小时图技术位提供支撑

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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0707GMT
* 创出英国公投退欧以来新高1.1197，此前美国上周五公布的GDP数据打击美元
* 美元指数上周五触及95.38低位，今日小幅回升至95.70，抑制欧元/美元涨势
* 欧元/美元今日在1.1162-1.1184窄幅区间内。日线图云区提供阻力
* 云区区间为1.1171-1.1264。若上穿将试探在英国公投前所及高位1.1429
* 支撑位见于55日移动均线切入位1.1161、小时图基准线1.1140以及55小时移动均线切入位1.1118
* 今日将有6.81亿欧元行使价在1.1125美元的期权到期(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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