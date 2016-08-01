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市场报道 | 2016年 8月 1日 星期一 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在日线图云区遇阻，小时图技术位提供支撑

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* 创出英国公投退欧以来新高1.1197，此前美国上周五公布的GDP数据打击美元

* 美元指数上周五触及95.38低位，今日小幅回升至95.70，抑制欧元/美元涨势

* 欧元/美元今日在1.1162-1.1184窄幅区间内。日线图云区提供阻力

* 云区区间为1.1171-1.1264。若上穿将试探在英国公投前所及高位1.1429

* 支撑位见于55日移动均线切入位1.1161、小时图基准线1.1140以及55小时移动均线切入位1.1118

* 今日将有6.81亿欧元行使价在1.1125美元的期权到期(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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