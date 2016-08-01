中国外汇：外汇自律机制有助于更低成本、更有效的维护市场秩序--货币网

路透北京8月1日 - 中国外汇交易中心周一发布新闻稿称，中国外汇市场自律机制的成立标志着中国外汇市场正在由过去的以他律为主转向他律和自律并重，建立外汇自律机制有助于以更低的社会成本、更有效的管理方式来维护市场秩序。

该新闻稿称，外汇市场自律机制是由银行间外汇市场成员组成的市场自律和协调机制，在符合国家有关汇率政策和外汇管理规定的前提下，对人民币汇率中间价报价行为，以及银行间市场和银行柜台市场交易进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进外汇市场有序运作和健康发展。

“自律机制的成立标志着中国外汇市场正在由过去的以他律为主转向他律和自律并重，对中国外汇市场改革和发展具有重大意义。”新闻稿称。

新闻稿并称，外汇自律机制适应外汇市场发展的必然要求。2015年以来人民银行进一步完善了人民币汇率形成机制，更加具有规则性、透明性和市场化的人民币兑美元汇率中间价形成机制在稳定市场预期方面发挥了积极作用。随着汇率市场化改革的继续推进，市场将在汇率形成中发挥更加重要的作用，建立外汇自律机制有助于以更低的社会成本、更有效的管理方式来维护市场秩序。

同时，建立“全国性外汇自律机制”是与国际接轨、适应国际形势和国际潮流的需要，有助于更好地参与相关国际规范的制定，使中国在国际外汇市场上有更多的话语权。另一方面，国内利率定价自律机制的运行发展也提供了良好的经验借鉴。

另外，外汇市场自律机制是对现有政策资源的整合和全覆盖。通过成立全国性外汇自律机制，对批发和零售外汇市场、本币和外币进行全覆盖，避免自律重叠和空白，避免监管套利，

据介绍，全国外汇自律机制分为核心成员、基础成员和观察成员三层，不同的成员享有不同的权利和义务。其中，核心成员共14家，是指在外汇方面系统重要性程度高、市场影响力大、业务流程规范、内控机制完善、综合实力比较显着的金融机构。

核心成员享有自律规则制定权、优先获取外汇市场新产品、新交易方式等市场创新先行先试的权利以及更大的跨境融资空间；同时，履行核心成员的义务，积极参与外汇自律机制的建设，协助推动外汇市场的发展、包括产品创新、手段丰富等。

自律机制成立初期，下设三个工作小组，分别为汇率工作小组、银行间市场交易规范工作小组、外汇和跨境人民币展业工作小组。未来根据履职需要，可增设其他专门工作小组。（完）

预览详情，请点选中国货币网：here (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)