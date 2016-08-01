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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:27 BJT

台湾汇市：台币收创逾一年高位，因外资蜂拥汇入与韩元走强

* 台币连五日收升创逾一年新高，外资大举汇入
    * 美国GDP不如预期，降低升息机率
    * 明日台币区间料在31.500-31.650

    路透台北8月1日 - 台币兑美元 周一劲升近3角，创逾一年高位。汇银人士表示，因低于预期的美
国第二季GDP令升息机率降低，热钱再度涌入韩国、台湾等市场，出口商也加入抛汇行列，使得台币强势第五
日收升。
   
    他们指出，台币一早升破31.80，随即在外资持续不断汇入下续往31.70靠拢，出口商眼见情势不对，也加
入抛汇行列，再加上韩元兑美元 收逾一年新高，使得台币午后更加势不可挡，惟油款等进口商也逢
低承接美元，但仍不敌美元卖压。
    
    〞本来还在想等到非农(美元才会表态)，这flow也太大了。〞一位银行交易主管说。
    
    海外NDF一个月期美元/台币换汇点折价幅度也扩大，显示投资人认为台币后市仍有进一步走升空间。一公
股银行交易员表示，台币在升破31.70关卡后，下一步就看31.50。
    
    银行交易主管指出，台湾上周五公布的第二季GDP初值优于预期，对于外资继续做多台股有正面效果。若
是外资仍持续汇入，台币是有机会继续挑战31.50关卡。
    
    银行交易员认为，台股虽然近期持续在8,800点以上强势整理，但外资买兴却没有减少，以这样的买超力
道，台股后续应该还有涨升空间，未来台币要升值到什么价位，只能观察外资汇入力道何时减少。
    
    另一外商银行交易员则称，市场对美国升息预期降低，热钱对经常帐持续顺差，且经济与美国具较高连动
性的市场如韩国、台湾特别青睐，今日韩元兑美元走势也相当强劲，带动台币上扬。
    
    台币兑美元收高2.86角，报31.640，前高为去年7月30日的31.601。      
    
    台湾股市周一收高，创近13个月收盘高位。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超
128.48亿台币；上交易 日修正后卖超13.21亿台币。   
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇 报31.433/31.453，上日收在31.730。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.640     31.926   31.620-31.900   31.800     9.55    7.12
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.638     31.975   31.619-31.789   31.760     3.40    3.59
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.130/-0.110              -0.070/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.290/-0.250              -0.215/-0.180
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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