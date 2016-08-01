台湾汇市：台币收创逾一年高位，因外资蜂拥汇入与韩元走强

* 台币连五日收升创逾一年新高，外资大举汇入 * 美国GDP不如预期，降低升息机率 * 明日台币区间料在31.500-31.650 路透台北8月1日 - 台币兑美元 周一劲升近3角，创逾一年高位。汇银人士表示，因低于预期的美 国第二季GDP令升息机率降低，热钱再度涌入韩国、台湾等市场，出口商也加入抛汇行列，使得台币强势第五 日收升。 他们指出，台币一早升破31.80，随即在外资持续不断汇入下续往31.70靠拢，出口商眼见情势不对，也加 入抛汇行列，再加上韩元兑美元 收逾一年新高，使得台币午后更加势不可挡，惟油款等进口商也逢 低承接美元，但仍不敌美元卖压。 〞本来还在想等到非农(美元才会表态)，这flow也太大了。〞一位银行交易主管说。 海外NDF一个月期美元/台币换汇点折价幅度也扩大，显示投资人认为台币后市仍有进一步走升空间。一公 股银行交易员表示，台币在升破31.70关卡后，下一步就看31.50。 银行交易主管指出，台湾上周五公布的第二季GDP初值优于预期，对于外资继续做多台股有正面效果。若 是外资仍持续汇入，台币是有机会继续挑战31.50关卡。 银行交易员认为，台股虽然近期持续在8,800点以上强势整理，但外资买兴却没有减少，以这样的买超力 道，台股后续应该还有涨升空间，未来台币要升值到什么价位，只能观察外资汇入力道何时减少。 另一外商银行交易员则称，市场对美国升息预期降低，热钱对经常帐持续顺差，且经济与美国具较高连动 性的市场如韩国、台湾特别青睐，今日韩元兑美元走势也相当强劲，带动台币上扬。 台币兑美元收高2.86角，报31.640，前高为去年7月30日的31.601。 台湾股市周一收高，创近13个月收盘高位。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超 128.48亿台币；上交易 日修正后卖超13.21亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.433/31.453，上日收在31.730。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.640 31.926 31.620-31.900 31.800 9.55 7.12 司 元太外汇经纪公 31.638 31.975 31.619-31.789 31.760 3.40 3.59 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.130/-0.110 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.215/-0.180 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)