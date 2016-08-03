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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 08:31 BJT

《香港重要政经日程》--8月3日-8月19日

================== 今日重要政经消息=================

8月3日（周三）

公布7月份日经PMI。

汇丰控股 公布中期业绩。

恒生银行 公布中期业绩。

渣打集团 公布中期业绩。

廖创兴企业 公布中期业绩。

时代地产 公布中期业绩。

生力啤 公布中期业绩。

越秀房产信托基金 公布中期业绩。

*15:00 恒生银行 业绩记者会。

*16:15 汇丰控股 业绩记者会。

*17:30 渣打集团 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

8月4日（周四）

宏利金融 公布中期业绩。

美高梅中国 公布中期业绩。

国微技术 公布中期业绩。

TOM集团 公布中期业绩。

8月5日（周五）

*公布6月底止外汇储备资产。

东方海外 公布中期业绩。

中国心连心化肥 公布中期业绩。

华润水泥控股 公布中期业绩。

亿胜生物科技 公布中期业绩。

山水水泥 公布中期业绩。

16:30 大新银行 股东特别大会。

8月8日（周一）

龙光地产 公布中期业绩。

中国核能科技 公布中期业绩。

亚洲水泥（中国） 公布中期业绩。

中国利郎 公布中期业绩。

中国核能科技 公布中期业绩。

大成食品 公布中期业绩。

金界控股 公布中期业绩。

澳博控股 公布中期业绩。

11:00 北京建设 股东特别大会。

8月9日（周二）

冠君产业信托 公布中期业绩。

白马户外媒体 公布中期业绩。

港铁公司 公布中期业绩。

台泥国际集团 公布中期业绩。

利邦 公布中期业绩。

统一企业中国 公布中期业绩。

精熙国际 公布中期业绩。

万科置业海外 公布中期业绩。

盈德气体 公布中期业绩。

*龙源电力 公布中期业绩。

15:00 星美文化 股东特别大会。

8月10日（周三）

先进半导体 公布中期业绩。

大酒店 公布中期业绩。

香港交易所 公布中期业绩。

宝龙地产 公布中期业绩。

睿富房地产基金 公布中期业绩。

中芯国际 公布季度业绩。

鼎丰集团控股 公布中期业绩。

*九龙仓 公布中期业绩。

*香港电讯 公布中期业绩。

*李宁 公布中期业绩。

8月11日（周四）

*中国移动 公布中期业绩。

长实地产 公布中期业绩。

长和 公布中期业绩。

利亚零售 公布中期业绩。

研祥智能 公布中期业绩。

远东环球 公布中期业绩。

佐丹奴国际 公布中期业绩。

京城机电股份 公布中期业绩。

*电讯盈科 公布中期业绩。

*8月12日（周五）

公布第二季本地生产总值（GDP）。

公布6月底止外汇基金境外资产。

华能新能源 公布中期业绩。

TCL通讯 公布中期业绩。

TCL多媒体 公布中期业绩。

09:00 神州租车 股东特别大会。

*8月15日（周一）

光大国际 公布中期业绩。

中国建筑国际 公布中期业绩。

朗廷 公布中期业绩。

利福国际 公布中期业绩。

10:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。

14:00 中国平安 在中国举行股东特别大会。

*8月16日（周二）

五矿资源 公布中期业绩。

10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。

11:30 中国燃气 股东周年及特别大会。

*8月17日（周三）

腾讯控股 公布中期业绩。

中国平安 公布中期业绩。

鹰君 公布中期业绩。

香港中旅 公布中期业绩。

创科实业 公布中期业绩。

*8月18日（周四）

公布5-7月失业率。

吉利汽车 公布中期业绩。

远洋集团 公布中期业绩。

10:00 莱蒙国际 股东特别大会。

13:00 澳门励骏 在澳门举行股东特别大会。

*8月19日（周五）

万科 公布中期业绩。

中车时代电气 公布中期业绩。

哈尔滨电气 公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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