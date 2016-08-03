《香港重要政经日程》--8月3日-8月19日

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
================== 今日重要政经消息=================
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
时代地产 公布中期业绩。
生力啤 公布中期业绩。
越秀房产信托基金 公布中期业绩。
*15:00 恒生银行 业绩记者会。
*16:15 汇丰控股 业绩记者会。
*17:30 渣打集团 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
美高梅中国 公布中期业绩。
国微技术 公布中期业绩。
TOM集团 公布中期业绩。
8月5日（周五）
*公布6月底止外汇储备资产。
东方海外 公布中期业绩。
中国心连心化肥 公布中期业绩。
华润水泥控股 公布中期业绩。
亿胜生物科技 公布中期业绩。
山水水泥 公布中期业绩。
16:30 大新银行 股东特别大会。
8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
亚洲水泥（中国） 公布中期业绩。
中国利郎 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
大成食品 公布中期业绩。
金界控股 公布中期业绩。
澳博控股 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
8月9日（周二）
冠君产业信托 公布中期业绩。
白马户外媒体 公布中期业绩。
港铁公司 公布中期业绩。
台泥国际集团 公布中期业绩。
利邦 公布中期业绩。
统一企业中国 公布中期业绩。
精熙国际 公布中期业绩。
万科置业海外 公布中期业绩。
盈德气体 公布中期业绩。
*龙源电力 公布中期业绩。
15:00 星美文化 股东特别大会。
8月10日（周三）
先进半导体 公布中期业绩。
大酒店 公布中期业绩。
香港交易所 公布中期业绩。
宝龙地产 公布中期业绩。
睿富房地产基金 公布中期业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
鼎丰集团控股 公布中期业绩。
*九龙仓 公布中期业绩。
*香港电讯 公布中期业绩。
*李宁 公布中期业绩。
8月11日（周四）
*中国移动 公布中期业绩。
长实地产 公布中期业绩。
长和 公布中期业绩。
利亚零售 公布中期业绩。
研祥智能 公布中期业绩。
远东环球 公布中期业绩。
佐丹奴国际 公布中期业绩。
京城机电股份 公布中期业绩。
*电讯盈科 公布中期业绩。
*8月12日（周五）
公布第二季本地生产总值（GDP）。
公布6月底止外汇基金境外资产。
华能新能源 公布中期业绩。
TCL通讯 公布中期业绩。
TCL多媒体 公布中期业绩。
09:00 神州租车 股东特别大会。
*8月15日（周一）
光大国际 公布中期业绩。
中国建筑国际 公布中期业绩。
朗廷 公布中期业绩。
利福国际 公布中期业绩。
10:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。
14:00 中国平安 在中国举行股东特别大会。
*8月16日（周二）
五矿资源 公布中期业绩。
10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。
11:30 中国燃气 股东周年及特别大会。
*8月17日（周三）
腾讯控股 公布中期业绩。
中国平安 公布中期业绩。
鹰君 公布中期业绩。
香港中旅 公布中期业绩。
创科实业 公布中期业绩。
*8月18日（周四）
公布5-7月失业率。
吉利汽车 公布中期业绩。
远洋集团 公布中期业绩。
10:00 莱蒙国际 股东特别大会。
13:00 澳门励骏 在澳门举行股东特别大会。
*8月19日（周五）
万科 公布中期业绩。
中车时代电气 公布中期业绩。
哈尔滨电气 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。