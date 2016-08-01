台湾债市：指标10年公债殖利率微收低，量缩观望明日30年新债标售结果

* 10年公债殖利率微收低 * 量缩观望30年新债标售 * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69% 路透台北8月1日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率微收低。交易员称， 尽管央行一早引导隔拆利率微幅开高，但台债依旧随美债区间偏多整理；今日五年、10年主 流券维持在既有区间窄幅波动，观望明日30年新券标售结果出炉。 他们表示，因30年新券105/10 标售变数当前，以及指标10年券105/4殖利 率已来到相对低点，续跌空间已有限，此皆令市场观望气氛较显浓厚，带动台债维持量缩整 理格局，静待消息面引领方向突破现有区间。 〞30年券流动性不好，不会追太凶。〞一位大型寿险台债交易员说。 路透调查显示，由于近期国际板债券提前赎回压力较大，寿险端资金去化压力略增，以 及央行连四度降息带动长券殖利率屡探新低，料本次30年新券得标利率落在1.39-1.42%。 美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投 资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。指标10年期公债US10YT= RR收益率收报1.458%。 台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.178%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则 收在0.178%。此为台湾央行7月25日以来第三度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波 动幅度稍显扩大。 此外，台湾股市周一收高1.07%，至9,080.71点，创近13个月收盘高位。分析师表示， 美国第二季GDP劣于预期，在升息机率降低激励下，热钱涌入亚洲新兴市场，台股也在外资 追捧下再创波段高位。 交易员预估，明日标债前105/4期殖利率区间料在0.66-0.69%；而五年券105/8A05108= TWO殖利率区间则暂看在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.30 0.5100% 0.5055-0.5100% 9.0 10 105/4 -0.71 0.6785% 0.6753-0.6807% 29.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/4 0.6785% 5 105/8 0.5100% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)