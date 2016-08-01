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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 15:54 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率微收低，量缩观望明日30年新债标售结果

* 10年公债殖利率微收低
    * 量缩观望30年新债标售
    * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69%

    路透台北8月1日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率微收低。交易员称，
尽管央行一早引导隔拆利率微幅开高，但台债依旧随美债区间偏多整理；今日五年、10年主
流券维持在既有区间窄幅波动，观望明日30年新券标售结果出炉。
    
    他们表示，因30年新券105/10 标售变数当前，以及指标10年券105/4殖利
率已来到相对低点，续跌空间已有限，此皆令市场观望气氛较显浓厚，带动台债维持量缩整
理格局，静待消息面引领方向突破现有区间。
    
    〞30年券流动性不好，不会追太凶。〞一位大型寿险台债交易员说。
    
    路透调查显示，由于近期国际板债券提前赎回压力较大，寿险端资金去化压力略增，以
及央行连四度降息带动长券殖利率屡探新低，料本次30年新券得标利率落在1.39-1.42%。 
    
    美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投
资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。指标10年期公债US10YT=
RR收益率收报1.458%。 
    
    台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.178%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则
收在0.178%。此为台湾央行7月25日以来第三度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波
动幅度稍显扩大。 
    
    此外，台湾股市周一收高1.07%，至9,080.71点，创近13个月收盘高位。分析师表示，
美国第二季GDP劣于预期，在升息机率降低激励下，热钱涌入亚洲新兴市场，台股也在外资
追捧下再创波段高位。 
   
    交易员预估，明日标债前105/4期殖利率区间料在0.66-0.69%；而五年券105/8A05108=
TWO殖利率区间则暂看在0.49-0.51%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -0.30     0.5100%  0.5055-0.5100%       9.0
  10   105/4                      -0.71     0.6785%  0.6753-0.6807%      29.5
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  30    105/10                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     105/4                       0.6785%
   5     105/8                       0.5100%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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