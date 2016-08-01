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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 15:51 BJT

日股业绩：三菱日联首季获利锐减32%，受负利率政策所累

路透东京8月1日 - 日本最大银行--三菱日联金融集团(MUFG) 周一表示，第一季获利减少32%，加入全球其他饱受海内外低利率所苦的银行业者行列。

MUFG表示，4-6月净利减少至1,889亿日圆，远低于汤森路透调查两位分析师所得的预估均值2,345亿日圆，上年同期为2,778亿日圆。

包括日本央行采取负利率政策在内，全球主要央行的货币宽松举措推低了贷款和债券投资回报，令银行业者苦不堪言。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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