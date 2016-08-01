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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:11 BJT

重发-《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月1日

(重发以修正格式)
    路透香港8月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.85548人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为26.65%，低于上交易日收盘的28.83%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                     4.33           4.47           1.13
 建设银行                                     5.09           5.35           1.11
 中国银行                                     3.35           3.26           1.20
 农业银行                                     3.12           2.92           1.25
 招商银行                                    17.18          17.08           1.18
 中信银行                                     6.02           4.96           1.42
 交通银行                                     5.65           5.35           1.23
 民生银行                                     9.22           8.25           1.31
 中国人寿                                    20.74          17.78           1.36
 中国平安                                    32.28          37.05           1.02
 中国太保                                    26.70          27.60           1.13
 中信证券                                    16.15          16.62           1.14
 新华人寿                                    39.65          28.20           1.64
 海通证券                                    15.18          12.72           1.40
 华能国际                                     7.31           4.87           1.75
 大唐发电                                     4.01           2.04           2.30
 华电国际                                     5.31           3.75           1.66
 中煤能源                                     5.66           4.17           1.59
 中国神华                                    14.95          15.16           1.15
 中国石油                                     7.22           5.31           1.59
 兖州煤业                                    11.77           4.90           2.81
 中国石化                                     4.80           5.59           1.00
 上海石化                                     5.93           3.80           1.82
 中海油服                                    12.05           6.13           2.30
 仪征化纤                                     3.77           1.47           3.00
 中国铝业                                     3.83           2.61           1.72
 江西铜业                                    14.81           9.14           1.89
 洛阳钼业                                     3.99           1.74           2.68
 紫金矿业                                     3.56           2.92           1.43
 马钢股份                                     2.59           1.79           1.69
 鞍钢股份                                     4.13           3.93           1.23
 重庆钢铁                                     2.52           1.66           1.77
 海螺水泥                                    16.03          20.50           0.91
 洛阳玻璃                                    26.11           4.34           7.03
 京城机电                                     9.93           3.08           3.77
 中联重科                                     4.16           2.62           1.86
 金隅股份                                     4.01           2.96           1.58
 中国国航                                     8.23           5.98           1.61
 东方航空                                     6.85           4.27           1.88
 南方航空                                     8.21           5.14           1.87
 中国远洋                                     5.11           2.72           2.20
 中海集运                                     3.98           1.66           2.80
 中集集团                                    13.53           9.04           1.75
 中海发展                                     6.24           4.63           1.58
 宁沪高速                                     9.05          10.98           0.96
 深高速                                       8.25           7.37           1.31
 成渝高速                                     4.60           2.67           2.01
 皖通高速                                    13.36           6.16           2.54
 广深铁路                                     4.03           3.82           1.23
 中国南车                                     8.94           7.15           1.46
 中国交建                                    10.63           8.77           1.42
 中国铁建                                     8.78           9.45           1.09
 中国中铁                                     6.82           5.92           1.35
 长城汽车                                    10.66           8.43           1.48
 比亚迪                                      58.90          49.90           1.38
 广汽集团                                    23.55          10.10           2.73
 青岛啤酒                                    29.23          27.35           1.25
 白云山                                      25.98          19.28           1.58
 新华制药                                    11.23           5.44           2.41
 海信科龙                                    10.44           4.70           2.60
 南京熊猫                                    15.55           6.14           2.96
 晨鸣纸业                                     8.95           6.65           1.57
 上海医药                                    19.85          19.00           1.22
 中兴通讯                                    14.21          10.36           1.60
 东方电气                                     9.71           6.18           1.84
 潍柴动力                                     8.63           9.47           1.07
 东北电气                                     5.90           2.60           2.65
 广船国际                                    28.15          11.70           2.81
 昆明机床                                     6.15           2.15           3.34
 一拖股份                                     9.18           4.04           2.66
 北辰实业                                     4.07           2.42           1.97
 创业环保                                     7.69           3.64           2.47
 中国中冶                                     3.73           2.41           1.81
 金风科技                                    15.31          10.60           1.69
 丽珠                                        48.02          39.15           1.43
 万科                                        17.17          17.96           1.12
 郑煤机                                       5.52           3.27           1.97
 大连港                                       2.49           1.61           1.81
 山东墨龙                                     8.16           3.15           3.03
 浙江世宝                                    30.56           8.97           3.98
 复星医药                                    20.80          18.80           1.29
 光大银行                                     3.86           3.46           1.30
 东江环保                                    19.14          12.78           1.75
 上海电气                                     7.71           3.23           2.79
 广发证券                                    16.17          17.24           1.10
 华泰证券                                    18.75          15.94           1.38
 东方证券                                    16.23           8.25           2.30
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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