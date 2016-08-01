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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:20 BJT

金属期市：伦铜触及逾一周高点，因中国经济数据亮丽

但中国7月官方制造业PMI意外微降至荣枯线之下。

0738GMT，伦敦金融交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，至每吨4,964美元，上周五收涨0.6%，7月共涨1.7%。

周五的一份报告显示，对冲基金及资产管理公司增持COMEX期铜的净多仓。

上海期货交易所期铜 攀升1%，至每吨38,170元人民币(5,752美元)。

LME期镍 及期锌 各劲升约1.5%，跟随钢价走势，受供应干扰疑虑支撑。

菲律宾总统杜特尔特周一警告矿商需严格遵守环保规定，否则就会遭关闭。

菲律宾是中国不锈钢制造业的镍矿石最大供应源。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 戴素萍)

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