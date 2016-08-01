金属期市：伦铜触及逾一周高点，因中国经济数据亮丽

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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但中国7月官方制造业PMI意外微降至荣枯线之下。
0738GMT，伦敦金融交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，至每吨4,964美元，上周五收涨0.6%，7月共涨1.7%。
周五的一份报告显示，对冲基金及资产管理公司增持COMEX期铜的净多仓。
上海期货交易所期铜 攀升1%，至每吨38,170元人民币(5,752美元)。
LME期镍 及期锌 各劲升约1.5%，跟随钢价走势，受供应干扰疑虑支撑。
菲律宾总统杜特尔特周一警告矿商需严格遵守环保规定，否则就会遭关闭。
菲律宾是中国不锈钢制造业的镍矿石最大供应源。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 戴素萍)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完