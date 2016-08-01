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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:31 BJT

《全球汇市》美元扳回部分跌幅，上周跌幅创三个月最大

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1168  1.1170  -0.02  +2.84  1.0860
    美元/日圆            102.35  102.05  +0.29 -14.92  120.30
    欧元/日圆         114.32  113.96  +0.32 -12.38  130.47
    美元/瑞郎            0.9680  0.9688  -0.08  -3.37  1.0018
    英镑/美元            1.3232  1.3226  +0.05 -10.22  1.4738
    美元/加元            1.3040  1.3028  +0.09  -5.77  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6395  6.6268  +0.19  +1.09  6.5680
    澳元/美元            0.7590  0.7595  -0.07  +4.33  0.7275
    新西兰元/美元        0.7200  0.7202  -0.03  +5.49  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0814  1.0832  -0.17  -0.66  1.0886
    欧元/英镑         0.8439  0.8435  +0.05 +14.55  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5537  9.5693  -0.16  +4.18  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4395  8.4471  -0.09  -4.53  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/刘秀红/张明钧/王琛；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/戴素萍)

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