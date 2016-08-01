《汇市简讯》美元/日圆若跌穿102-101.97低位，则将下探99.99

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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0820GMT
* 美元/日圆报101.97，上周五日本央行政策决定令人失望，美国GDP数据表现疲弱
* 美元整固上周五跌势，今日美元指数报95.70，上周五由96.62跌至95.38
* 美元/日圆今日波动区间102.00-68。102.00/102.40-50价位有期权到期
* 上周五长阴线表明整体看跌态势确立
* 上周五的小时图高位103.41鼓舞多头，但云区104.08-105.45带来阻力
* 若跌穿102-101.97低位，则将下探7月8日所及低位99.99以及英国公投退欧后低位99.00(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完