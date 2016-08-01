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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 16:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆若跌穿102-101.97低位，则将下探99.99

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* 美元/日圆报101.97，上周五日本央行政策决定令人失望，美国GDP数据表现疲弱

* 美元整固上周五跌势，今日美元指数报95.70，上周五由96.62跌至95.38

* 美元/日圆今日波动区间102.00-68。102.00/102.40-50价位有期权到期

* 上周五长阴线表明整体看跌态势确立

* 上周五的小时图高位103.41鼓舞多头，但云区104.08-105.45带来阻力

* 若跌穿102-101.97低位，则将下探7月8日所及低位99.99以及英国公投退欧后低位99.00(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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