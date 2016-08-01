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市场报道 | 2016年 8月 1日 星期一 16:43 BJT

全球贵金属：7月29日SPDR黄金持仓增加0.40%，iShares白银持仓持平

路透8月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加0.40
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量则持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动     增减
    SPDR      30,803,697.0  7月29日  30,679,605.0  7月28日    124,092.0    0.40%
    iShares  349,720,703.0  7月29日 349,720,703.0  7月28日          0.0    0.00%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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