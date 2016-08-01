中国期货：郑商所决定开展“保险+期货”试点，试点品种为棉花及白糖

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京8月1日 - 中国郑州商品交易所决定开展2016年“保险+期货”试点，试点品种为棉花和白糖，而在风险防范前提下，棉花及白糖试点现货规模应分别不低于1,000吨及3,000吨。此举旨在探索推进农产品价格风险管理市场化。
“保险+期货”试点，全称为“价格保险+场外期权+场内期货”试点。该模式的主要参与主体包括：保险公司、普通农户或新型农业经营主体、期货公司、政府部门等。
主要操作流程为：以郑商所发布的有关品种期货价格数据为基础，保险公司及期货公司对价格保险及场外期权产品进行设计研发。农户或合作社向保险公司购买价格保险，保险公司利用保费向期货公司购买看跌期权，期货公司在期货市场对冲。价格下跌时，保险公司向农户或合作社赔付，期货公司向保险公司赔付。
周一刊登在郑商所网站上的通知称，试点项目周期应覆盖对应品种的种植、收获及销售的关键时期，每家期货公司仅限申请建设1-2个试点项目。
郑商所指出，此举主要是探索建立农产品价格风险管理新模式，以较低的成本和较高的效率确保农民增收，并推动形成政府部门补贴保费、市场各方共同受益的运作链条，支持风险管理子公司开展定价服务等新兴业务。
通知指出，试点项目上游参与主体必须是普通农户或新型农业经营主体。保险公司及期货公司应具有较为成熟的人才队伍、相对丰富的合作经验及产业基础。试点申报征集为自即日起至今年8月19日截止。
通知称，郑商所对申请项目进行初步审核，并召开立项评审会确定项目名单及对应资金支持额度。项目资金应主要用于补贴农户或新型农业经营主体的保险费用。项目资金支持方式为手续费减免。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完