《汇市简讯》英镑/美元逼近亚洲盘低位1.32，因英国制造业PMI下修

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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0843GMT
* 英镑/美元逼近亚洲盘低位1.3201，因英国7月制造业PMI下修
* 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)报48.2，低于49.1的初值，为2013年2月以来最低
* 疲弱数据巩固了对于英国央行周四降息25个基点的预期
* 周五亚洲盘低位1.3150构成支撑位。1.3153为周五伦敦盘上午所及低位
* 芝加哥国际货币市场(IMM)英镑净空头创下2013年6月以来最高(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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