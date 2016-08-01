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市场报道 | 2016年 8月 1日 星期一 16:53 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逼近亚洲盘低位1.32，因英国制造业PMI下修

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* 英镑/美元逼近亚洲盘低位1.3201，因英国7月制造业PMI下修

* 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)报48.2，低于49.1的初值，为2013年2月以来最低

* 疲弱数据巩固了对于英国央行周四降息25个基点的预期

* 周五亚洲盘低位1.3150构成支撑位。1.3153为周五伦敦盘上午所及低位

* 芝加哥国际货币市场(IMM)英镑净空头创下2013年6月以来最高(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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