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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 17:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收高1.6%，因中国制造业PMI表现稳健

“好于预期的财新数据是个亮点，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说道。

TOCOM-1月期胶 收高2.4日圆或1.6%，报每公斤155.9日圆。

TOCOM期胶上周五跌2.9%，为第三个月月线下跌。

“因寄望于中国需求强劲，我认为橡胶市场将逐步回升，”Yoshida说道。

上海期交所9月橡胶合约 跌70元人民币，报每吨10,985元(1,654.47美元)。

新加坡SICOM-9月橡胶合约 最新报每公斤128.9美分，涨1.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王琛；审校 戴素萍/于春红)

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