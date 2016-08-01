欧洲汇市：英镑下跌，受英国制造业PMI低迷数据打击

英国央行降息的前景，将指标利率10年来首次降至美国利率水平以下，可能要看英央行周四的决定，这一决定或将打压英镑。

但降息至少看起来已被市场大致消化，而且很多大银行称，经过上周五的疲弱数据后，美元似乎很容易再次遭到逼仓。

“市场已经完全消化英国央行的行动，隔夜掉期利率显示，市场已经消化降息超过30个基点的预期，”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称。

尽管在英国PMI调查公布后英镑有所下滑，但英镑兑美元 跌幅不到0.1%。英镑兑欧元 则持平于0.8454。(完)

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