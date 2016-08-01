欧洲汇市：英镑下跌，受英国制造业PMI低迷数据打击

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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英国央行降息的前景，将指标利率10年来首次降至美国利率水平以下，可能要看英央行周四的决定，这一决定或将打压英镑。
但降息至少看起来已被市场大致消化，而且很多大银行称，经过上周五的疲弱数据后，美元似乎很容易再次遭到逼仓。
“市场已经完全消化英国央行的行动，隔夜掉期利率显示，市场已经消化降息超过30个基点的预期，”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称。
尽管在英国PMI调查公布后英镑有所下滑，但英镑兑美元 跌幅不到0.1%。英镑兑欧元 则持平于0.8454。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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