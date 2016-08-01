欧股业绩：喜力预估今年业绩将受到汇率更大影响，盘初股价下跌3%

0820GMT，喜力股价下跌3%至81.91欧元，表现在FTSEurofirst 300指数 成分股中垫底。

墨西哥披索、英镑及尼日利亚奈拉贬值的影响最大，其中墨西哥为喜力的最大市场，而喜力在英国则是市场领导者；尼日利亚当局已经终止奈拉与美元间的联系汇率，之后贬值近40%。