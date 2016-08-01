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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 17:34 BJT

欧股业绩：喜力预估今年业绩将受到汇率更大影响，盘初股价下跌3%

0820GMT，喜力股价下跌3%至81.91欧元，表现在FTSEurofirst 300指数 成分股中垫底。

喜力同时预期受到汇率的影响扩大，营业利润受汇兑冲击规模将达2亿欧元(2.23亿美元)，净利受汇兑冲击规模则达1.1亿欧元，较先前预估增加逾一倍。

墨西哥披索、英镑及尼日利亚奈拉贬值的影响最大，其中墨西哥为喜力的最大市场，而喜力在英国则是市场领导者；尼日利亚当局已经终止奈拉与美元间的联系汇率，之后贬值近40%。

上半年排除一次性项目的可比营业利润成长12.6%，达17.1亿欧元(19.1亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的16.7亿欧元。

净利成长11.2%至9.77亿欧元，低于平均预估的9.98亿欧元，因奈拉贬值的部分以财务成本入帐。(完)

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