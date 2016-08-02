台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透台北8月2日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期2,108亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.23%；28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。
央行上日发行3,473.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。