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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：8月2日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行定存单到期2,108亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 3,820.5亿台币。

--国库券到期200亿台币。

08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。

--公债还本与付息共26.263亿台币。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)

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