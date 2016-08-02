台湾货币市场：8月2日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行定存单到期2,108亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3,820.5亿台币。
--国库券到期200亿台币。
08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。
--公债还本与付息共26.263亿台币。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。