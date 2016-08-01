《中国新债预测》国开五期债预测均值低于二级，资金宽松配置需求不减

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债

* 期限及招标金额：3年：30亿元；5年：70亿元；7年：60亿元；10年：110亿元；20年：40亿元

* 招标时间：3/5/7年：8月2日9:30-10:30；

* 10/20年：8月2日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.65%-2.74%；2.87%-2.95%；3.13%-3.16%；3.12%-3.15%；3.48%-3.50%

* 预测均值: 2.70%；2.89%；3.14%；3.13%；3.49%

路透北京8月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至20年五期固息增发债。路透调查显示，流动性恢复宽松，且今日农发行债招标显示配置需求仍然强劲，预计明日五期债中，超长期限的20年中标收益率将明显低于二级，其它四期略低于二级，预测均值分别为2.69%、2.89%、3.14%、3.13%和3.49%。

华南一银行交易员说，现在二级还是在弱震荡中，交易情绪比较一般，成交量、笔数都有所下滑，“虽然二级还是有点分歧，（但）一级整体看情绪还不错。最近信用债一级投标也是不停下调招标区间，还是钱多呀。”他说。

北京一银行交易员亦表示，今日现券二级市场情绪一般，不过农发行招标结果不错，“（二级市场）没啥动力，国开最近表现很一般啊，特别10年，20年应该还是有需求的。”

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10年和20年期品种的最新收益率为2.7374%、2.9654%、3.1685%、3.1533%和3.5338%。

不过上海一银行交易员稍显谨慎，他说，虽然今天农发一级招标不错，但明天国开不一定，“我觉得今天情绪一般，明天也不一定好，这个点位比较难下了。”

农发行下午招标的一、三及五年固息增发债，中标收益率为2.1733%、2.7552%和2.9175%，对应投标倍数5.16倍、3.19倍和4.98倍；七年及10年固息债，中标收益率为3.1444%和3.1582%，对应投标倍数4.22倍和5.75倍。

国开明日招标五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。

10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票面率依次为3.18%和3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期、10期和五期增发债

--------------------------------------------------------

发行上限 3年：30亿元；5年：70亿元；7年：60亿元；

10年：110亿元；20年：40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息

招标时间 3/5/7年：8月2日9:30-10:30

10/20年： 9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 8/4

起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日

10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 8/3-8/4

上市日 8/8

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%