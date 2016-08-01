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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 17:40 BJT

中国新债：浙江省下周一发行900亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海8月1日 - 中国浙江省财政厅周一公告，将于下周一(8日)招标发行总额900亿
元人民币一般和专项地方债。其中一般债271.4673亿元，专项债628.5327亿元，均含三、五
、七、10年四个期限。
    
    上述两批地方债全部为置换债券，中债资信评估评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
      
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券     三年          27.147   8月8日下午2:00-2:40     8月9日
                五年         81.4401                                   
                七年         81.4401                                   
                10年         81.4401                                   
                小计        271.4673                                   
   专项债券     三年        125.7066   8月8日下午3:00-3:40     8月9日
                五年        188.5598                              
                七年        125.7065                                   
                10年        188.5598                                   
                小计        628.5327                                   
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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