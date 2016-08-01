中国新债：浙江省下周一发行900亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海8月1日 - 中国浙江省财政厅周一公告，将于下周一(8日)招标发行总额900亿 元人民币一般和专项地方债。其中一般债271.4673亿元，专项债628.5327亿元，均含三、五 、七、10年四个期限。 上述两批地方债全部为置换债券，中债资信评估评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 27.147 8月8日下午2:00-2:40 8月9日 五年 81.4401 七年 81.4401 10年 81.4401 小计 271.4673 专项债券 三年 125.7066 8月8日下午3:00-3:40 8月9日 五年 188.5598 七年 125.7065 10年 188.5598 小计 628.5327 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)