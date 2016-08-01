台湾金融：土地银行将加码公债部位，未来三年目标提高至1,500亿台币

路透台北8月1日 - 台湾大型公股银行--土地银行董事长吴当杰周一称，今年将继续加码公债部位，初步规划未来三年内将目标提高到1,500亿台币。

他表示，为符合金管会规定的流动性覆盖率(LCR)，该行必须吸收更多的存款，但吸收进来的存款除供作放款外，因考量风险性资产过多可能会降低LCR，必须为资金找寻其他出路，因而规划加码公债。

〞我们过去是设定1,000亿台币目标，未来将持续加码(公债)，目标提高到1,500亿，主要是国际趋势和央行连四度降息。〞吴当杰说。

他提到，为提高公债部位，未来土银将持续参与投标公债，且将短、中、长期平衡搭配，〞我们在投资委员会充满讨论后，决定朝这个方向努力。〞

而在台股方面，曾是国安基金操盘人的吴当杰指出，近来台股表现相对较其他股市好，主要是外资持续加码台股。而从外资持续净汇入并买超台股来看，显示外资对台股相对有信心，〞主要是我们的殖利率比较高，而且这期间除权息也陆续填权，表示投资人有信心，但成交量比较小一点。〞