台湾金融：土地银行将加码公债部位，未来三年目标提高至1,500亿台币

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北8月1日 - 台湾大型公股银行--土地银行董事长吴当杰周一称，今年将继续加码公债部位，初步规划未来三年内将目标提高到1,500亿台币。
他表示，为符合金管会规定的流动性覆盖率(LCR)，该行必须吸收更多的存款，但吸收进来的存款除供作放款外，因考量风险性资产过多可能会降低LCR，必须为资金找寻其他出路，因而规划加码公债。
〞我们过去是设定1,000亿台币目标，未来将持续加码(公债)，目标提高到1,500亿，主要是国际趋势和央行连四度降息。〞吴当杰说。
他提到，为提高公债部位，未来土银将持续参与投标公债，且将短、中、长期平衡搭配，〞我们在投资委员会充满讨论后，决定朝这个方向努力。〞
而在台股方面，曾是国安基金操盘人的吴当杰指出，近来台股表现相对较其他股市好，主要是外资持续加码台股。而从外资持续净汇入并买超台股来看，显示外资对台股相对有信心，〞主要是我们的殖利率比较高，而且这期间除权息也陆续填权，表示投资人有信心，但成交量比较小一点。〞
土地银行2月下旬称，为提高资用运用收益率及流动性覆盖比率，采“殖利率逢高伺机买进”策略，逐步扩增公债部位；今年的目标是自当前的逾700亿台币，提高至1,000亿台币。 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完