印度央行：总裁拉詹希望9月卸任前见到货币政策委员会完成设立

“我认为这创造出了一个其他很多国家已经采用的机构，印度的采用步伐较慢，但该机构将有助稳定未来的通胀预期，”拉詹在印尼一次央行官员及监管者出席的会议上表示。

“重要的是框架已经形成，我正在努力争取使其在我离任前落实到位。”

该委员会将由包括央行总裁在内的印度央行三名成员以及政府遴选的三名成员组成，央行总裁将担任委员会主席，他的投票将起到决定性作用。

拉詹主导了此次变革，称不同于当前的体系，此次变革将带来更为制度化的决定过程，给了央行总裁在利率设定及改变其他政策制定方面广泛的酌情权。