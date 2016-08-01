印度央行：总裁拉詹希望9月卸任前见到货币政策委员会完成设立

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“我认为这创造出了一个其他很多国家已经采用的机构，印度的采用步伐较慢，但该机构将有助稳定未来的通胀预期，”拉詹在印尼一次央行官员及监管者出席的会议上表示。
“重要的是框架已经形成，我正在努力争取使其在我离任前落实到位。”
该委员会将由包括央行总裁在内的印度央行三名成员以及政府遴选的三名成员组成，央行总裁将担任委员会主席，他的投票将起到决定性作用。
拉詹主导了此次变革，称不同于当前的体系，此次变革将带来更为制度化的决定过程，给了央行总裁在利率设定及改变其他政策制定方面广泛的酌情权。
自2015年1月以来，印度央行已累计将指标利率下调150个基点，包括4月份25个基点的降息，但此后因担心通胀上升，一直维持利率不变。市场普遍预期，该央行也会在下周的检视会议上继续维持利率不变。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完