更新版 1-日股业绩：三菱日联首季获利锐减近三分之一，受负利率政策所累

(新增细节和财测)

* MUFG第一季净利1,889亿日圆，上年同期为2,778亿日圆

* 日本最大银行MUFG受负利率政策影响

* 将财年净利预期维持在六年低位不变

* 瑞穗和三井住友金融集团第一季获利均骤降

路透东京8月1日 - 日本最大银行--三菱日联金融集团(MUFG) 周一表示，第一季获利减少近三分之一，因日本央行的负利率政策令贷款回报降低，未能鼓励企业增加新贷款、促进增长。

MUFG周一重申年度净利预期为六年最低，称4-6月净利比上年同期下降32%至1,889亿日圆(18.4亿美元)，远低于汤森路透调查两位分析师所得的预估均值2,345亿日圆。

日本央行总裁黑田东彦实施旨在结束通缩的激进政策已有三年。MUFG的疲弱业绩，与日本第二大银行瑞穗金融集团 和第三大银行三井住友金融集团(SMFG) 上周公布的业绩形成呼应。

包括日本央行采取负利率政策在内，全球主要央行的货币宽松举措压低了贷款和债券投资回报，令银行业者苦不堪言。MUFG的净利息收入第一季较上年同期降8%至5,021亿日圆。

对于截至3月的全财年，MUFG维持其净利8,500亿日圆的预期不变，比上年低11%，也是截至2011年3月财年录得5,831亿日圆净利以来的最低值。

MUFG的预期也远低于汤森路透调查中18位分析师的预估均值9,300亿日圆。(完)