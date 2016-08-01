更新版 1-日股业绩：三菱日联首季获利锐减近三分之一，受负利率政策所累

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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(新增细节和财测)
* MUFG第一季净利1,889亿日圆，上年同期为2,778亿日圆
* 日本最大银行MUFG受负利率政策影响
* 将财年净利预期维持在六年低位不变
* 瑞穗和三井住友金融集团第一季获利均骤降
路透东京8月1日 - 日本最大银行--三菱日联金融集团(MUFG) 周一表示，第一季获利减少近三分之一，因日本央行的负利率政策令贷款回报降低，未能鼓励企业增加新贷款、促进增长。
MUFG周一重申年度净利预期为六年最低，称4-6月净利比上年同期下降32%至1,889亿日圆(18.4亿美元)，远低于汤森路透调查两位分析师所得的预估均值2,345亿日圆。
日本央行总裁黑田东彦实施旨在结束通缩的激进政策已有三年。MUFG的疲弱业绩，与日本第二大银行瑞穗金融集团 和第三大银行三井住友金融集团(SMFG) 上周公布的业绩形成呼应。
包括日本央行采取负利率政策在内，全球主要央行的货币宽松举措压低了贷款和债券投资回报，令银行业者苦不堪言。MUFG的净利息收入第一季较上年同期降8%至5,021亿日圆。
对于截至3月的全财年，MUFG维持其净利8,500亿日圆的预期不变，比上年低11%，也是截至2011年3月财年录得5,831亿日圆净利以来的最低值。
MUFG的预期也远低于汤森路透调查中18位分析师的预估均值9,300亿日圆。(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完