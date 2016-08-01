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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 18:28 BJT

中国期货：锰硅期货合约交易保证金标准周三起由5%调升为7%--郑商所

路透北京8月1日 - 中国郑州商品交易所周一称，自周三(3日)结算时起，锰硅期货<0#CESM:>合约交易保证金标准由5%调整为7%，涨跌停板幅度由4%调整为6%。

刊登在郑商所网站的通知称，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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