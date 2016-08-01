东南亚股市：收高，因美国升息可能性降温

路透8月1日 - 东南亚股市周一多数收高，因美国经济成长数据欠佳，打压了对美联储 未来几个月可能升息的预期。 美国商务部周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，首季增长年率被下修至0 .8%。另外，第四季增长年率预估第五次被下修，至0.9%。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎， 因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。 马尼拉AP Securities分析师Grace Aller表示，美国不会马上升息的可能性令亚洲市场 处于较佳的情况，因该地区的成长率高于预期。 印尼股市 收升2.8%，为15个月来高位，受金融和电信股所推升。 一交易商表示，“上周五大跌后，大家大举买进绩优股。” 菲律宾股市 上涨逾1%，由金融和工业股所带动。 泰国股市 受金融和医疗类股所拖累而下跌。 根据路透调查，泰国央行8月3日政策会议料将维持政策利率于1.50%不变。 越南股市 下跌，因在订单放缓拖累下，7月制造业成长降至四个月低位。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 379.30 4.21 +1.12 +13.97 332.82 新加坡 2892.52 23.83 +0.83 +0.34 2882.73 马来西亚 1665.23 11.97 +0.72 -1.61 1692.51 泰国 1512.62 -11.45 -0.75 +17.44 1288.02 印尼 5361.58 145.58 +2.79 +16.73 4593.01 菲律宾 8069.81 106.70 +1.34 +16.08 6952.08 越南 648.38 -3.85 -0.59 +11.98 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)