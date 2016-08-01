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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 18:58 BJT

东南亚股市：收高，因美国升息可能性降温

路透8月1日 - 东南亚股市周一多数收高，因美国经济成长数据欠佳，打压了对美联储
未来几个月可能升息的预期。
    
    美国商务部周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，首季增长年率被下修至0
.8%。另外，第四季增长年率预估第五次被下修，至0.9%。 
    
    美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，
因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。 
    
    马尼拉AP Securities分析师Grace Aller表示，美国不会马上升息的可能性令亚洲市场
处于较佳的情况，因该地区的成长率高于预期。
    
    印尼股市 收升2.8%，为15个月来高位，受金融和电信股所推升。
    
    一交易商表示，“上周五大跌后，大家大举买进绩优股。”
    
    菲律宾股市 上涨逾1%，由金融和工业股所带动。
    
    泰国股市 受金融和医疗类股所拖累而下跌。
    
    根据路透调查，泰国央行8月3日政策会议料将维持政策利率于1.50%不变。
    
    越南股市 下跌，因在订单放缓拖累下，7月制造业成长降至四个月低位。 
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   379.30     4.21   +1.12  +13.97   332.82
    新加坡                     2892.52    23.83   +0.83   +0.34  2882.73
    马来西亚                  1665.23    11.97   +0.72   -1.61  1692.51
    泰国                      1512.62   -11.45   -0.75  +17.44  1288.02
    印尼                      5361.58   145.58   +2.79  +16.73  4593.01
    菲律宾                     8069.81   106.70   +1.34  +16.08  6952.08
    越南                        648.38    -3.85   -0.59  +11.98   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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