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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至逾一周高点，因需求改善

路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至逾一周高点，因需求改善，且跌至八个月低点左右出现技术性修正。

指标10月棕榈油期货 上涨0.6%至每吨2,329马币，稍早一度触及日高2,353马币，此为7月21日以来最高。

交易量为34,254口，低于2015年平均44,600口。

一名驻吉隆坡交易员表示，“中国有买进一些，印度市场也略为吃紧，”他所指的是全球前两大棕榈油消费国。

“市场跌了这么久，是到了修正的时候。”

surveyors Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance周一公布的数据显示，马来西亚棕榈油7月出口较前月成长12-15%。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，棕榈油料将测试位于每吨2,374马币的阻力。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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