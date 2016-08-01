马来西亚期市：棕榈油期货升至逾一周高点，因需求改善

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至逾一周高点，因需求改善，且跌至八个月低点左右出现技术性修正。
指标10月棕榈油期货 上涨0.6%至每吨2,329马币，稍早一度触及日高2,353马币，此为7月21日以来最高。
交易量为34,254口，低于2015年平均44,600口。
一名驻吉隆坡交易员表示，“中国有买进一些，印度市场也略为吃紧，”他所指的是全球前两大棕榈油消费国。
“市场跌了这么久，是到了修正的时候。”
surveyors Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance周一公布的数据显示，马来西亚棕榈油7月出口较前月成长12-15%。
路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，棕榈油料将测试位于每吨2,374马币的阻力。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完