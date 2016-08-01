国际油市：亚洲燃料油正价差回升，现货贴水扩大

路透新加坡8月1日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月正价差周一交投震荡，但在亚洲交投后已扳回跌势，交易商表示，因市场预期短期供应趋紧。

亚洲交易时段洲际交易所(ICE)380-cst 8月/9月跨月价差下跌，与新加坡报价的价差报每吨负2.25美元，但一小时之后又回升至负1.65美元的正价差。

“在正常交易时段有一些卖压，但之后市场出现反弹，”一新加坡交易员表示。

“既然近期供应看来紧俏，正价差应该会缩窄，而非扩大。”

在实货市场，380-cst燃料油贴水亦因卖压升高而承压。

消息人士称，在普氏窗口共计10万吨380-cst燃料油达成交易，每吨较新加坡报价贴水2.25-2.50美元。(完)

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