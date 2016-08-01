国际油市：亚洲燃料油正价差回升，现货贴水扩大

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡8月1日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月正价差周一交投震荡，但在亚洲交投后已扳回跌势，交易商表示，因市场预期短期供应趋紧。
亚洲交易时段洲际交易所(ICE)380-cst 8月/9月跨月价差下跌，与新加坡报价的价差报每吨负2.25美元，但一小时之后又回升至负1.65美元的正价差。
“在正常交易时段有一些卖压，但之后市场出现反弹，”一新加坡交易员表示。
“既然近期供应看来紧俏，正价差应该会缩窄，而非扩大。”
在实货市场，380-cst燃料油贴水亦因卖压升高而承压。
消息人士称，在普氏窗口共计10万吨380-cst燃料油达成交易，每吨较新加坡报价贴水2.25-2.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完