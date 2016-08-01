企业并购：特斯拉汽车将以26亿美元股票收购SolarCity

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透8月1日 - 特斯拉汽车 表示，将以26亿美元股票收购太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp ，藉以组建一站式清洁能源供应商。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)也是SolarCity的董事长兼大股东。两家公司合并后将以单一品牌向消费者提供太阳能面板、家用储电系统及电动车。
SolarCity每股将换得0.110股的特斯拉普通股，根据周五为止的特斯拉五日交易量加权平均股价计算，这对SolarCity的普通股估值为每股25.37美元。(完)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。