企业并购：特斯拉汽车将以26亿美元股票收购SolarCity

路透8月1日 - 特斯拉汽车 表示，将以26亿美元股票收购太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp ，藉以组建一站式清洁能源供应商。

特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)也是SolarCity的董事长兼大股东。两家公司合并后将以单一品牌向消费者提供太阳能面板、家用储电系统及电动车。

SolarCity每股将换得0.110股的特斯拉普通股，根据周五为止的特斯拉五日交易量加权平均股价计算，这对SolarCity的普通股估值为每股25.37美元。(完)