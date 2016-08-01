国际油市：亚洲石脑油正价差仍维持在极阔水准，因供应过剩

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡8月1日 - 亚洲石脑油近月9月下半月价格较次月每吨低7美元，持平于上周五的水准，而该水准为20个月来最阔，因供应过剩。
印度Bharat Petroleum Corp出售一批3.5万吨石脑油给日本丸红，8月26-28日从Kochi装运，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水约2美元。
这是BPCL逾七年来所接受的Kochi出口最低石脑油价格之一。BPCL也从孟买出口石脑油。
交易商表示，上周以来价格持续下跌，因过剩情形可能得花数月才能解除。
虽然过去几个月欧洲流入亚洲的船货维持在100万吨或以下，远低于1月到货220万吨记录高点，然而印度及中东的供应抵销了西方供应减少。
印度7月出口突破65万吨，8月出口料升至约70万吨，远高于2015年月平均56万吨。
新加坡有三笔汽油现货交易，无石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完