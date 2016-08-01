国际油市：亚洲石脑油正价差仍维持在极阔水准，因供应过剩

路透新加坡8月1日 - 亚洲石脑油近月9月下半月价格较次月每吨低7美元，持平于上周五的水准，而该水准为20个月来最阔，因供应过剩。

印度Bharat Petroleum Corp出售一批3.5万吨石脑油给日本丸红，8月26-28日从Kochi装运，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水约2美元。

这是BPCL逾七年来所接受的Kochi出口最低石脑油价格之一。BPCL也从孟买出口石脑油。

交易商表示，上周以来价格持续下跌，因过剩情形可能得花数月才能解除。

虽然过去几个月欧洲流入亚洲的船货维持在100万吨或以下，远低于1月到货220万吨记录高点，然而印度及中东的供应抵销了西方供应减少。

印度7月出口突破65万吨，8月出口料升至约70万吨，远高于2015年月平均56万吨。

新加坡有三笔汽油现货交易，无石脑油交易。(完)

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