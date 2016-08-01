USDA报告：7月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 07/28/2016 07/21/2016 07/21/2016 07/30/20 15 初值 修正值 前值 小麦 662,373 587,735 549,894 320,279 燕麦 0 100 100 0 大麦 1,298 2,589 2,589 490 玉米 1,144,317 1,319,331 1,306,373 920,708 高粱 176,684 179,864 179,744 236,125 大豆 671,154 718,346 700,715 170,896 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 4,354,363 3,149,781 燕麦 2,499 200 大麦 11,263 5,411 玉米 40,211,364 41,115,203 高粱 8,123,477 8,194,544 大豆 46,635,984 48,856,204 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)