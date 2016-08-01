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货币新闻 | 2016年 8月 1日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：7月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 07/28/2016    07/21/2016    07/21/2016    07/30/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       662,373       587,735       549,894       320,279
    燕麦 　          0           100           100             0
    大麦         1,298         2,589         2,589           490
    玉米     1,144,317     1,319,331     1,306,373       920,708
    高粱       176,684       179,864       179,744       236,125
    大豆   　  671,154       718,346       700,715       170,896
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     4,354,363      3,149,781
    燕麦         2,499            200
    大麦        11,263          5,411
    玉米    40,211,364     41,115,203
    高粱     8,123,477      8,194,544
    大豆    46,635,984     48,856,204
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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