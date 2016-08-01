欧洲汇市：英镑下跌，因英国7月制造业PMI降至逾三年最低

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透伦敦8月1日 - 英镑兑美元周一从上周触及的高点回落，一项制造业调查数据带来更多经济警讯，本周稍晚英国央行会议料将把利率降至纪录新低。
英国7月制造业采购经理人指数(PMI)原本预计和两周前公布的初值一样，但实际结果是略低于初值，此为6月退欧公投后经济受到冲击的最新迹象。
英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)由6月的52.4跌至48.2，为2013年2月以来最低，亦低于初值49.1。 巴克莱分析师称，这暗示英国经济今年将滑入衰退。
英镑兑美元 在数据公布后的90分钟内下跌最多0.5%，之后反弹，日内下跌约0.1%，报1.3207美元，较周五盘中高位低0.01美元。
英镑兑欧元 则持平在0.8460英镑。
“看来不只是服务业对英国退欧作出很大的下意识负面反应，”Oanda分析师Craig Erlam说，“随着英国退欧带来的影响有进一步评估，看看未来数周数据会否改善。”
投资者对英镑空头/美元多头的押注升至纪录最高水准。分析师称，这暗示英镑接近超卖，增加了一旦英镑没有进一步下跌将被挤仓的可能性。
英国央行可能将指标利率降至美国利率水平以下，将为十年来首见，且英国央行可能启动量化宽松政策，这前景可能使英镑在周四英国央行会议前承压。
但英国央行降息至少看起来已被市场大致消化，而且很多大银行称，上周五出炉的美国经济数据疲弱后市场建立的头寸过度，容易使美元遭到逼仓。
路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会把目前处于纪录低位0.5%的利率下调25个基点，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。 (完)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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