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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 00:36 BJT

国际油市：亚洲柴油现货贴水收窄，但供应仍然充足

路透新加坡8月1日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价贴水周一收窄0.05美元，至0.35美分，但供应充足仍然重压市场，令上周贴水触及四个半月最阔水准。

交易商表示，一些欧洲炼厂减产，将可能在短期小幅降低全球供应。

斯里兰卡原油资源部长Chandima Weerakkody表示，该国计划提升国内唯一的一家炼厂的设施，将其产能加大一倍，以增加产出，且降低进口成品油的成本。

他表示，2011年斯里兰卡炼油量占国内燃料总消费量超过60%，但占比已下降至大约35%。

交易商表示，斯里兰卡的计划将可能长远增加市场供应，打击市场人气，因斯里兰卡柴油需求是近期区内最热络之一。

新加坡现货市场有三笔交易。(完) 　　

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