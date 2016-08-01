芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因美国天气温和及多头结清头寸

路透芝加哥8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下挫逾3%，交易员称，因预计美国中西部天气不会对作物生长构成威胁，促使投资者结清多头头寸。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布周度报告，显示非商业交易商仍持有大规模的CBOT大豆期货净多头头寸，使市场容易受多头结清头寸所影响。

CBOT新作11月大豆合约 收低41-1/2美分，报每蒲式耳9.61-1/2美元，此前跌至9.58-1/4美元，为4月15日来最低水准。

CBOT豆粕和豆油期货也收跌。

周一稍晚美国农业部(USDA)将公布一周作物生长报告，接受路透访问的分析师预计，美国大豆生长优良率将为70%，低于之前一周的71%。

USDA收盘后公布，6月美国大豆压榨量将为462.4万吨，略低于接受路透调查的分析师预计的462.6万吨。

USDA称，最新一周出口检验美国大豆67.1154万吨，符合60-80万吨的市场预估区间。

CBOT称，没有8月大豆合约交割，有75口8月豆粕合约交割，1,180口豆油合约交割。

USDA表示，民间出口商销售39.1万吨美国大豆到未知的目的地，将在2016-17年交付。

9月豆粕合约 收低16.2美元，报每短吨333.7美元。9月豆油合约 跌0.61美分，报29.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,308口，豆粕为89,547口，豆油为77,578口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)