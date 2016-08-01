版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 07:21 BJT

更新版-****澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

(删去多余的数据，并调整顺序)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值          
    
    8月1日当周
         
    8月2日(二)
    0100 澳洲建筑许可                              6月      +0.5%       -5.2%
             民间房屋建筑许可                                  --       +0.1%
             商品/服务贸易收支(亿澳元)                     逆差20   逆差22.18
             商品/服务进口(较前月)                             --       +2.0%
             商品/服务出口(较前月)                             --       +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                          8月      1.50%       1.75%
    2245 新西兰劳工成本指数(较前季)              第二季        --       +0.4%
                       (较上年同期)                            --       +1.8% 
    8月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         7月         --        51.3
    
    8月3日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      6月       +0.4%      +0.2%
             零售贸易                             第二季     +0.5%      +0.5%
    
    8月4-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         7月         --        53.2
    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       7月         --       -5.3%
                网络招聘广告                                   --       +0.6%  
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)              7月         --       +1.2%
                             (较上年同期)                      --       +6.8% 
    
    8月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数             7月         --          12
                          企业信心指数                         --           6 (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐