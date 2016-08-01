更新版-****澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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(删去多余的数据，并调整顺序) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月2日(二) 0100 澳洲建筑许可 6月 +0.5% -5.2% 民间房屋建筑许可 -- +0.1% 商品/服务贸易收支(亿澳元) 逆差20 逆差22.18 商品/服务进口(较前月) -- +2.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 1.50% 1.75% 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第二季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 8月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.3 8月3日(三) 暂无重要经济数据公布。 8月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.2% 零售贸易 第二季 +0.5% +0.5% 8月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 53.2 8月8日当周 8月8日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -5.3% 网络招聘广告 -- +0.6% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -- +1.2% (较上年同期) -- +6.8% 8月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 7月 -- 12 企业信心指数 -- 6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 白云)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完