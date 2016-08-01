日韩经济指标预测--8月2日-8月9日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月1日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 8月2日(二) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,698.9 8月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,793 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,715 8月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,654 8月5日(五) 0000 日本加班工资 6月 -- +0.6% 8月8日当周 8月7-8日 2350 日本银行放款 7月 -- +2.0% 8月7日(日) 2350 日本经常账收支(亿日圆) 6月 -- 顺差18,091 8月8日(一) -- 日本服务业景气判断指数 7月 -- 41.2 8月9-10日 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- -4.2% 8月9日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- -1.4% (较上年同期) -- -11.7%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完