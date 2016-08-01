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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 06:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          84.34    +1.86    +2.26   3157964
    京东                21.84    +0.19    +0.88   7058476
    新浪              54.73    +0.85    +1.58    416107
    搜狐              37.91    -0.77    -1.99    361483
    网易             202.71    -1.56    -0.76   1079575
    百度             163.23    +3.63    +2.27   4264039
    
    台湾
    台湾积体电路       28.62    +0.84    +3.02   1618644
    联电                1.94    +0.05    +2.65    141376
    日月光              6.05    +0.30    +5.22    342692
    硅品精密           7.50    +0.06    +0.81    304770
    和信超媒体         2.41    -0.10    -3.98     16347
    友达                4.15    +0.01    +0.24    111509
    中华电信           36.60    +0.47    +1.30     24800
    台湾国际航电      55.75    +1.42    +2.61   3014539
    
    香港
    中国移动           62.59    +0.50    +0.81    130761
    中国联通           10.48    -0.09    -0.85     61285
    中国电信           49.79    +0.12    +0.24      4277
    中芯国际            4.14    +0.08    +1.97      3050
    电讯盈科         7.33    -0.04    -0.60       767
    (完)
    
      美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (整理 白云)

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