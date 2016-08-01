《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 84.34 +1.86 +2.26 3157964 京东 21.84 +0.19 +0.88 7058476 新浪 54.73 +0.85 +1.58 416107 搜狐 37.91 -0.77 -1.99 361483 网易 202.71 -1.56 -0.76 1079575 百度 163.23 +3.63 +2.27 4264039 台湾 台湾积体电路 28.62 +0.84 +3.02 1618644 联电 1.94 +0.05 +2.65 141376 日月光 6.05 +0.30 +5.22 342692 硅品精密 7.50 +0.06 +0.81 304770 和信超媒体 2.41 -0.10 -3.98 16347 友达 4.15 +0.01 +0.24 111509 中华电信 36.60 +0.47 +1.30 24800 台湾国际航电 55.75 +1.42 +2.61 3014539 香港 中国移动 62.59 +0.50 +0.81 130761 中国联通 10.48 -0.09 -0.85 61285 中国电信 49.79 +0.12 +0.24 4277 中芯国际 4.14 +0.08 +1.97 3050 电讯盈科 7.33 -0.04 -0.60 767 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (整理 白云)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完