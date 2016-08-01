更新版 1-《全球汇市》美元反弹，上周录得三个月表现最差的一周

* 在上周大跌2%后，美元小涨

* 日圆缩减在日本央行宽松政策力度不及预期后录得的涨幅

* 市场聚集周五美国7月非农就业报告 (新增文末表格)

路透纽约8月1日 - 美元周一反弹，在上周录得三个月来最大周度跌幅后回升，受助于美元兑日圆上涨。日圆走低，从周五日本央行宽松政策力度不及预期触及的三周高位回落。

美元兑一篮子货币 上周大跌2%，因美联储没有暗示急于升息，以及周五公布的美国经济增长数据令人失望。

分析师说，尽管美元周一反弹，但美元可能很难进一步上涨，因金融市场几乎完全排除了今年或明年升息的可能性。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示，美联储在12月政策会议升息的机率为34%，两周前为大约48%。

DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，市场对美联储在至少2018年1月前升息毫无信心，在这一个时间框架美联储升息的机率触及60%的门槛。

“美联储决策者面对的明确现实是，美国经济(成长年率1.2%)要慢于欧元区经济(成长年率1.6%)，”Vecchio说。

“在这背景下，很大可能性美联储将不急于升息。”

美元回吐周一录得的部分涨幅，此前数据显示7月美国制造业扩张速度较6月缓慢。

纽约尾盘，美元指数上升0.2%，至95.755。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一在印尼巴里岛举行的一个央行总裁会议上表示，如果美国经济和就业市场很快改善，美联储可能在11月总统选举前升息。

DailyFX的Vecchio表示，美联储称如果美国数据持续改善将可能在今年升息一次或两次，这和市场的预期明显“不一致”。

美元兑日圆 上涨0.3%，至102.325日圆，从三周低位反弹。一些分析师认为，日圆跌势只是暂时的，称日本央行宽松政策力度不及预期引发的一波避险情绪将对日圆有利。

投资者预料将聚焦在本周频繁的经济消息上，包括澳洲央行和英国央行的政策会议，压轴戏将是周五出炉的美国非农就业报告。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1159 1.1170 -0.10 +2.75 1.0860

美元/日圆 102.38 102.05 +0.32 -14.90 120.30

欧元/日圆 114.29 113.96 +0.29 -12.40 130.47

美元/瑞郎 0.9682 0.9688 -0.06 -3.35 1.0018

英镑/美元 1.3173 1.3226 -0.40 -10.62 1.4738

美元/加元 1.3121 1.3028 +0.71 -5.19 1.3839

美元/离岸人民币 6.6275 6.6435 +0.24 +1.15 6.5680

澳元/美元 0.7534 0.7595 -0.80 +3.56 0.7275

欧元/瑞郎 1.0808 1.0832 -0.22 -0.72 1.0886

欧元/英镑 0.8469 0.8435 +0.40 +14.96 0.7367

新西兰元/美元 0.7170 0.7202 -0.44 +5.05 0.6825

美元/挪威克朗 8.4973 8.4471 +0.59 -3.87 8.8398

欧元/挪威克朗 9.4839 9.4385 +0.48 -1.22 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5939 8.5518 +0.49 +1.75 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.5916 9.5693 +0.23 +4.59 9.1705