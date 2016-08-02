《中国报摘》--中国证券报8月2日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
* 头版头条:
--7月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.9%，比上月下降0.1个百分点，这是3月以来制造业PMI首次低于荣枯线。专家分析，当前传统制造行业处于去产能进程中，市场需求较弱，部分地区洪涝灾害影响了企业生产与物流运输。
* 其他:
--因登记满12个月且尚未备案首只私募基金产品，累计超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。中国证券投资基金业协会称，前期大量已登记私募基金管理人长期未真实展业、“空壳”现象扰乱了行业秩序，注销工作将有利于保护投资者利益，对行业发展起到“扶优限劣”的作用。
--深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示，7月份深圳新建商品住房成交价格为56,720元／平方米，环比下跌8.15%，为2012年以来环比最高跌幅。
--中国互联网金融协会组织制定的《互联网金融信息披露标准——P2P网贷》和《中国互联网金融协会互联网金融信息披露自律管理规范》开始向会员单位征求意见。《标准》定义并规范了86项披露指标，其中强制性披露指标65个、鼓励性披露指标21项。
--*ST珠江 公告，公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金方式，置入京粮股份100%股权，交易作价为24.19亿元人民币。重组完成后，公司实际控制人仍为北京市国资委，主营业务将由房地产开发、物业管理转型为植物油加工及食品制造行业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。