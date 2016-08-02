《中国报摘》--中国证券报8月2日

* 头版头条:

--7月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.9%，比上月下降0.1个百分点，这是3月以来制造业PMI首次低于荣枯线。专家分析，当前传统制造行业处于去产能进程中，市场需求较弱，部分地区洪涝灾害影响了企业生产与物流运输。

* 其他:

--因登记满12个月且尚未备案首只私募基金产品，累计超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。中国证券投资基金业协会称，前期大量已登记私募基金管理人长期未真实展业、“空壳”现象扰乱了行业秩序，注销工作将有利于保护投资者利益，对行业发展起到“扶优限劣”的作用。

--深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示，7月份深圳新建商品住房成交价格为56,720元／平方米，环比下跌8.15%，为2012年以来环比最高跌幅。

--中国互联网金融协会组织制定的《互联网金融信息披露标准——P2P网贷》和《中国互联网金融协会互联网金融信息披露自律管理规范》开始向会员单位征求意见。《标准》定义并规范了86项披露指标，其中强制性披露指标65个、鼓励性披露指标21项。