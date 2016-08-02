《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日

**上海证券报**

--中国云南省昆明市公安局新闻发言人办公室发布消息，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

--万达院线 宣布，由于万达影视内部整合流程较长等原因，将中止重组。万达院线原计划发行股份购买万达影视100%股权，交易价格372.04亿元人民币，同时配套募集资金不超过80亿元。

--记者获悉，作为国家首批试点的华瑞银行目前已递交设立投贷联动子公司的方案，三年内目标将科创金融收入占比提升至10%至15%。

**证券时报**

--江苏银行 正式登陆A股前夕发布了A股上市银行首份2016年半年报，上半年该行实现营业收入161.69亿元，同比增长16.70%，净利润56.1亿元，同比增长14.06%；6月末资产总额1.437万亿，较年初增长了11.34%。

--三一重工 公告称，公司将与湖南三一智能控制设备有限公司、汉森制药 、湖南省邵东县新仁铝业有限责任公司在湖南长沙筹建湖南三湘银行，银监会已批复同意。

--据统计，7月末分级基金场内份额为1,449.67亿份，较6月末增长200.05亿份，环比增幅为16.01%，一扫今年以来的交投低迷的状态；同类型的分级基金规模分化日益加剧，资金日益集中到少数明星分级产品上。（完）