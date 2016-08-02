金砖国家：8月1日股汇市收盘纵览

路透8月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.04%，报882.55点。

中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，中小盘股走势疲弱

中国汇市：人民币随中间价收创逾五周新高，但月初购汇需求仍强

香港股市：恒生指数收涨1.1%，因美国短期内升息机率下滑

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巴西股市：收盘下跌，因原油价格下跌打击了巴西国家石油公司(Petrobras)的股价。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.96%，报56,755.759点。

巴西汇市：巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，因巴西央行再度实施干预。雷亚尔兑美元 收报3.2695/20，上日收报3.2423/29。

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南非股市：收盘上涨，主要受金融类股支撑。Nedbank反弹至八个月高点，该行之前公布的业绩好于预期。指标Top-40指数 收盘上涨0.51%，报46,149.8点；大盘综合指数 收盘上涨0.62%，报53,126.8点。

南非汇市：兰特回落，因投资者锁定利润

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印度股市：收盘下跌，回吐稍早涨幅，因投资者获利了结，且ICICI银行在公布令人失望的业绩后下跌。BSE指数 收盘下跌0.17%，报28,003.12点；NSE指数 收盘跌0.02%，报8,636.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.74/66.75，上日收报67.0150/67.0250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.54%，报922.53点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.29%，报480.03点。