《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月2日

*工商时报：

--中华经济研究院昨日公布7月台湾制造业采购经理人指数(PMI)及非制造业采购经理人指数(NMI)，其中PMI回升0.9至54.2，呈现连续五个月扩张。中经院院长吴中书表示，由厂商看法显示经济朝向稳健复苏，今年经济成长率有机会保1。

--外资连两个月大量流入。据金管会最新资讯，7月外资单月净汇入27.04亿美元，累计外资净汇入存量已达2,060.3亿美元，即有逾6.5兆台币的外资在投资资本市场，创下史上新高纪录。

*经济日报：

--邮政储金最近将释出委外代操，金额虽仅100亿台币，却是睽违八年后再度委外操作，这也是继退抚基金，以及有意松绑寿险资金加码投入股市后再出新招，市场解读为新政府释放积极做多台股的强力讯号。

--今年上半年全台房屋交易量出炉，仅10.8万件，为历史新低纪录，瑞普莱坊市场研究部副总监黄舒卫表示，房地合一税影响才渐淡化，房屋税又来搅局，今年要突破25万件很难，恐再写新低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。