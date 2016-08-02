《台湾重要政经日程》--8月2日-10月10日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
=====================今日重要政经消息==============================
8/2(二)
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
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8/3(三)
--12:30 央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币，发行日是8月4日。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
8/8(一)
--16:00 财政部公布7月进口/出口数据，上月出口年减2.1%。
8/10(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，发行日是8月11日。
8/19(五)
--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。